Policjanci poszukują zaginionej Jagody Szymczak Data publikacji 03.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Żarscy policjanci prowadzą poszukiwania zaginionej 17-letniej Jagody Szymczak mieszkanki Drzeniowa (gmina Tuplice). Ktokolwiek ma informacje o zaginionej bądź zauważył osobę odpowiadającej wyżej wymienionemu rysopisowi prosimy o kontakt z żarską Policją pod numerem 47 79 41 211 lub numerem alarmowym 112.

Zaginiona 17-letnia Jagoda Szymczak we wtorek (2 sierpnia 2022) około godziny 11:30 poinformowała osobę najbliższą wiadomością sms o wyjściu na spacer. Do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania ani nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Rysopis: wzrost: około 175 centymetrów, tęższej budowy ciała, włosy do ramion, koloru brązowego, oczy brązowe.

Ubrana była prawdopodobnie: w niebieskie spodenki, sportową koszulkę i buty sportowe koloru czarnego z białym znakiem, miała przy sobie małą torebkę granatową przez ramię i kapelusz moro.

podinspektor Sylwia Rupieta

Komenda Powiatowa Policji w Żarach